Thomas Tuchel: Şampiyon Bayer Leverkusen

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Dortmund'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.
Alman teknik adam maçın ardından yaptığı açıklamada, Bayer Leverkusen'in şampiyon olacağını ve hak ettiklerini belirtti.
ŞAMPİYONLUK YARIŞI BİTTİ Mİ?
"Size göre şampiyonluk yarışı bitti mi?" sorusunu yanıtlayan Tuchel, "Evet, bitti diyebiliriz. Sezonun kalanına dair umudum kalmadı. Leverkusen'i tebrik ederim." dedi.
Açıklamalarına devam eden başarışı çalıştırıcı, "Kaç puan gerideyiz? 13... Oyunda iyi değildik, tutkumuz yoktu. Böyle olacağını düşünmemiştik." ifadelerini kullandı.