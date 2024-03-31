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Spor

Thomas Tuchel: Şampiyon Bayer Leverkusen

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Borussia Dortmund'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından Bayer Leverkusen'in bu sezon şampiyon olacağını söyledi.

31 Mart 2024 Pazar 00:44 - Güncelleme:
Thomas Tuchel: Şampiyon Bayer Leverkusen
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Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Dortmund'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Alman teknik adam maçın ardından yaptığı açıklamada, Bayer Leverkusen'in şampiyon olacağını ve hak ettiklerini belirtti.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI BİTTİ Mİ?

"Size göre şampiyonluk yarışı bitti mi?" sorusunu yanıtlayan Tuchel, "Evet, bitti diyebiliriz. Sezonun kalanına dair umudum kalmadı. Leverkusen'i tebrik ederim." dedi.

Açıklamalarına devam eden başarışı çalıştırıcı, "Kaç puan gerideyiz? 13... Oyunda iyi değildik, tutkumuz yoktu. Böyle olacağını düşünmemiştik." ifadelerini kullandı.

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