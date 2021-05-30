Thomas Tuchel: Sevinçten konuşmakta zorlanıyorum

30 Mayıs 2021 Pazar 00:50 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 00:50

Alman teknik adam Thomas Tuchel sevinçten konuşmakta zorlandığını ifade ettiği ilk açıklamasında planladıkları gibi kontra atakla rakiplerini mağlup etmeyi başardıklarını söyledi.

Tuchel'in açıklamaları şu şekilde:

"Şampiyonluğu herkesle birlikte yaşamak inanılmaz. Ne hissedeceğimi bilmiyorum. İkinci kez final oynadığım için minnettarım. Farklı duygular yaşıyorum. Kupaya yaklaştığınızı hissedebiliyorsunuz. Oyuncularım çok kararlıydı. Herkesi cesur oynamaya ve tehlikeli kontra ataklar yaratmaya teşvik ettik. Fiziksel olarak da zor bir maçtı ve birbirimize yardım ederek kazandık"