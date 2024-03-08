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Spor

Thomas Tuchel takımı motive ederken ayağını kırdı!

Bayern Münih'in Lazio'yu elediği maç öncesi Alman devinin hocası Thomas Tuchel, takıma motivasyon konuşması yaptı. Tuchel, motivasyon konuşması sırasında kapıyı tekmeledi ve bu hareketinin ardından ayak baş parmağını kırdı.

8 Mart 2024 Cuma 20:16 - Güncelleme:
Thomas Tuchel takımı motive ederken ayağını kırdı!
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Bayern Münih'in Lazio'yu elediği maç öncesi ilginç bir olay yaşandı.

Alman devinin hocası Thomas Tuchel, karşılaşma öncesi takıma motivasyon konuşması yaptı.

Bild'de yer alan habere göre; Alman teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lazio karşılaşmasından önce motivasyon konuşması sırasında kapıyı tekmeledi. Tuchel bu hareketinin ardından ayak baş parmağını kırdı.

Tuchel yaptığı açıklamada, "Gösteriş yapan biri değilim. Gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Düşündüğümden daha hareketliyim. Özel bir ayakkabıyla çözüm bulmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih, Lazio'yu 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi.

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