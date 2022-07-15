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Spor

Thomas Tuchel'den Romelu Lukaku açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik direktör Thomas Tuchel, Inter'e kiralık olarak giden Romelu Lukaku için önemli açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2022 Cuma 18:33 - Güncelleme:
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Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, eski takımı Inter'e kiralık olarak transfer olan Romelu Lukaku hakkında konuştu.

Sky Sports'a konuşan Alman teknik adam, Lukaku'nun Chelsea'ye geri dönüp dönmeyeceği hakkında şu ifadeleri kullandı: "Sadece kiralık olarak gittiği göz önüne alındığında, elbette bir şans var. Çok olası mı bilmiyorum ama bu konuda bir tahminde bulunmak bana düşmez. Bunun için bir şans var."

AYRILMA KARARI

Belçikalı yıldızın ayrılma kararı hakkında da konuşan Tuchel, "Kulübün sahipleriyle onun gitmesine izin verdik. Gitmek onun kararıydı imkanı vardı ve biz de izin verdik. Çok fazla oyun almasak bile bize çok fazla esneklik, hareketlilik, ve hücum seçeneği sunan Raheem Sterling'i kadroya dahil ettik." dedi.

113 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

İtalya Serie A devi Inter, geçtiğimiz sezon 113 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye gönderdiği eski futbolcusu Romelu Lukaku'yu yeniden kadrosuna katmıştı. Bir yıllık aranın ardından Milano'ya geri dönen Belçikalı golcü ise Inter'de sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.

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