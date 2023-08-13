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Spor

Thorgan Hazard'a Monaco kancası

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Borussia Dortmund forması giyen 30 yaşındaki forvet oyuncusu Thorgan Hazard'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

13 Ağustos 2023 Pazar 15:25 - Güncelleme:
Thorgan Hazard'a Monaco kancası
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Fransa Ligi ekiplerinden Monaco, Thorgan Hazard'ı kadrosuna katmak istiyor.

Sport 1'de yer alan habere göre; Monaco'nun Belçikalı futbolcunun transferi için nabız yoklamaya başladığı belirtildi. Fransız temsilcisinin, 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği aktarıldı.

Hazard'ın ise şu anda Fransa'ya transfer olmak konusunda yüzde yüz ikna olmadığı kaydedildi.

FENERBAHÇE İLE ADI GEÇTİ

Hazard için daha önce Fenerbahçe ve Royal Antwerp haberlerinin de çıktığı hatırlatıldı. Borussia Dortmund'un, transfer konusunda deneyimli oyuncunun önüne bir engel koymayacağı vurgulandı. Alman ekibinin, Hazard için beklentisinin 2 milyon euro olduğu öne sürüldü.

Borussia Dortmund'un geçen sezonun ikinci yarısında PSV Eindhoven'a kiralık olarak gönderdiği Hazard'ın Alman ekibiyle sözleşmesi gelecek yl sona eriyor.

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