Thorsten Fink: Bugün birçok şeyi doğru yaptık

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Galatasaray maçındaki galibiyeti değerlendirdi.

Alman teknik adam, "Bence 1-1'i hızlı bulmak, maçın anahtarıydı. Defans arkasına koşularda ilk başlarda sıkıntı yaşadık. Yunus'u takip etmekte zorlandık. İkili mücadelelerde güçlü taraftık. Takım da oyun planını çok iyi uyguladı. Galatasaray güçlü ve zorlu bir takım. İyi oyunculara da sahipler. Biz de bugün birçok şeyi doğru yaptık. Defans arkası koşular, iki forvetimizin güzel servisleri... Genel anlamda iyiydik. Forvetlerimiz, rakip savunmaya çok zorluk yaşattı." dedi.

Fink, "İlk yarı bittikten sonra, soyunma odasında oyuncularıma boşlukların nerede olduğunu görüntülerle anlattım. Sıkıntı yaşadığımız yerleri gösterdim. Rakibin sol tarafından Barış'ın etkili girişimleri oldu. Bazı 2'ye 1'lere çözüm bulduk. Galatasaray, savunma hattını çok önde tutuyordu, defans arkası koşuların önemine değindim. Tam olarak bunları gerçekleştirdik ve istediğimizi aldık." diye konuştu.