Thorsten Fink: Galatasaray karşılaşmasına hazırlanacağız

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Açıkçası pozitif şeyler konuşmayı tercih ediyorum. Tabii ki farklı bir kadro ile çıktık. Bugün yaklaşık dokuz oyuncumuzu dinlendirdik. Farklı dokuz oyuncuyla çıktık. Tabii kolay değil bir kupa karşılaşması oynuyorsunuz özellikle 120 dakika gibi bir süreden bahsediyoruz. Böyle bir karşılaşmadan sonra lig maçı oynamak kolay değil. Sonuç olarak iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Zaten hava da sıcaktı. Rakibimizin puana veya puanlara ihtiyacı vardı. Ligde kalmayı garantilemesi açısından. Biz ise top bizde iken hem toplu hem topsuz zamanlarda çok iyi işler yaptigimizi söyleyebilirim. Uzun bir aradan sonra buradan almış olduğumuz ilk galibiyet. O sebepten dolayı da çok mutluyuz. Buraya gelen taraftarlarımıza uzun bir yolculuk yaptılar. Onlara da burada gördüğüm için çok mutluyum' dedi.

"GALATASARAY KARŞILAŞMASINA HAZIRLANACAĞIZ'

Oyun hakkında ve bu hafta kendi sahalarında oynayacakları Galatasaray maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Fink, "Oyuna dönecek olursak oyunun kontrolü tamamen bizdeydi tabii yakalamış olduğumuz fırsatlar vardı. 1-0 öne geçtikten sonrasında ikinci golü bulduk. Mouandilmadji ile de üçüncü golü bulduk. Üçüncü golden sonrada aslında yakalamış olduğumuz fırsatlar vardı. Mouandilmadji ile birlikte. Tabii kalecinin de yapmış olduğu çok kritik kurtarışlar vardı. Açıkçası daha erken golleri bulup maçı kopartabilirdik ama ne yazık ki onları gerçekleştiremedik. Negatif olan şey de elbetteki konuşmamız gereken bir şey son üç 4 dakika özellikle bizim adımıza çok iyi geçmedi ve iki gol yedik. Onun dışında dediğim gibi farklı bir kadroyla çıktık. Çünkü çok fazla süre bulmamış oyunculara da zaman vermek istedim. Gol yemeden karşılaşmayı tamamlamak çok önemliydi. Ama ne yazık ki bugün bunu gerçekleştiremedik şimdi Galatasaray karşılaşmasına hazırlanacağız. Çok iyi bir atmosfer bizi bekliyor. Taraftarımız da arkamızda olacak o karşılaşmada da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız' şeklinde konuştu.