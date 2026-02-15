İSTANBUL 23°C / 13°C
Spor

Thorsten Fink, Samsun'a geldi

Samsunspor'un yeni Teknik Direktörü Thorsten Fink, Samsun'a gelerek takımının başına geçti.

IHA15 Şubat 2026 Pazar 20:21 - Güncelleme:
Thorsten Fink, Samsun'a geldi
Samsunspor'un yeni Teknik Direktörü Thorsten Fink, Samsun'a gelerek takımının başına geçti.

Samsunspor'un Thomas Reis'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için anlaştığı Alman Teknik Direktör Thorsten Fink, şehre geldi. Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Fink, daha sonra takımın kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri'ne giderek kırmızı-beyazlı futbolcular ile bir araya geldi.

Karadeniz ekibi, Fink ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Alman teknik adam Samsunspor öncesinde sırasıyla Ingolstadt, Basel, Hamburg, APOEL Nikosia, Austria Wien, Grasshopper, Vissel Kobe, Riga, Al-Nasr, St. Truiden ve Genk takımlarında teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Fink, Samsunspor'un başında ilk maçına 19 Şubat'ta Arnavutluk'ta oynanacak UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçı olan Shkendija karşısında çıkacak.

Öte yandan Samsunspor yetkilileri bugün kulüpten ayrılan eski Teknik Direktör Thomas Reis ve Yardımcı Antrenör Ton Lokhoff'a veda etti. Tesislerden çiçeklerle uğurlanan Reis ve Lokhoff'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

