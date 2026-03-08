İSTANBUL 11°C / 6°C
8 Mart 2026 Pazar
Spor

Thorsten Fink: Son golde ofsayt vardı

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Fenerbahçe karşısında takımının performansından gurur duyduğunu söyledi. Alman teknik adam, son dakikada gelen golde “belki ofsayt olabileceğini” ifade etti

8 Mart 2026 Pazar 23:05
Thorsten Fink: Son golde ofsayt vardı
ABONE OL

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, "Açıkçası takım halinde iyiydik. Performanstan gururluyum, takımımla gurur duyuyorum. Takım planımız ilk dakikadan itibaren çok iyi işledi. Belki topa sahip olma oranımız daha iyi olabilirdi. Biz geleli 3 hafta oldu. Tüm eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz." dedi.

"OFSAYT OLABİLİRDİ"

Sözlerine devam eden Fink, "Fenerbahçe bizden kadro değeri olarak 5 kat daha yukarıda. Bugünkü maça bakarsak, iki takım arasında öyle bir değer farkı yoktu. Belki ofsayt vardı son golde. Fenerbahçe oyuncusu, kalecimizin hareket alanını kısıtladı. Belki ofsayt olabilirdi." sözlerini sarf etti.

Thorsten Fink, "İlk yarı sonunda iki oyuncumu çıkardım, sarı kartları vardı, öyle bir risk almak istemedim. Bazı fırsatlarımız vardı ikinci yarıda, bunları değerlendiremezsen Fenerbahçe gibi bir takım gol atabiliyor. Maçı kaybettik. Çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

