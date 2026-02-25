İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8644
  • EURO
    51,8374
  • ALTIN
    7343.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Thorsten Fink: Tarih yazmak bize bağlı
Spor

Thorsten Fink: Tarih yazmak bize bağlı

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Shkendija rövanşını kazanmak zorunda olduklarını belirterek son 16'ya kalmak için taraftar desteğinin önemli olacağını söyledi.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 19:55 - Güncelleme:
Thorsten Fink: Tarih yazmak bize bağlı
ABONE OL

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Shkendija takımıyla sahalarında oynayacakları maçı kesinlikle kazanmaları gerektiğini söyledi.

Fink ile golcü futbolcu Cherif Ndiaye maçın oynayacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki basın toplantısında, kesinlikle kazanmak istediklerini dile getirdi.

Shkendija maçıyla Samusun'da ilk defa karşılamaya çıkacağını anlatan Fink, "İlk defa kendi evimde bir karşılaşmaya çıkacağım. Maçı dört gözle bekliyorum. Son 16'ya kalmak tarihi başarı olacaktır. Kısa zaman oldu ben buraya geleli. Takıma biraz enerji getirdiğimi düşünüyorum. İlk maçta bunu çok iyi başardık. Yarınki karşılaşmayı kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Yarınki karşılaşmada oynayabilecek farklı oyuncular olabilir. 2 forvet olabilir. Kontra ataklarda ve geçişlerde de iyi oynamak istiyoruz. Sadece kontra oynayan bir takım değiliz. Beklemek istemiyoruz. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Enerjiye ve özgüvene sahip olmamız lazım. Taraftarımıza da ihtiyacımız olacak. Shkendija takımı evlerinde sadece 1 karşılaşma kaybetti. Buna rağmen onlara karşı kazandık. Avantajlı skor elde ettik ve onu kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fink, son 16'ya kalmak istediklerini vurgulayarak "Adım adım gitmemiz lazım. Son 16'ya kalmak istiyoruz. Her şeyden önce yarınki karşılaşmayı oynamamız gerekiyor. 2 hafta sonra daha iyi olacağız ama hangi takımla oynayacağız bunu bilemiyoruz. Tarih yazmak bize bağlı." diye konuştu.

Samsunspor'un tecrübeli futbolcusu Ndiaye ise ilk karşılaşmayı kazandıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ancak hiçbir şey bitmiş değil. Hocamıza güveniyoruz. Takımımıza yeni oyun tarzı getirdi. Önemli karşılaşma, kazanmamız gerekiyor ve kazanacağız. Arkadaşlarımızla konuştuk. Çok önemli bir karşılaşma olduğunu biliyoruz. Her gün kendi aramızda toplantı yapıyoruz. Kaptanımız maçın çok önemli olduğuna dair toplantılar yapıyor. Bu turu geçtikten sonra gerçeği söylemek gerekirse hangi takımla eşleşeceğimiz önemli değil. Çok fazla çalışıyoruz. Önemli olan yarınki karşılaşmaya odaklanmak. Kolay olmayacak."

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.