Thorsten Fink: Tarih yazmaya devam etmek istiyoruz

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından takımın başında ilk maçına çıkan Alman teknik adam Thorsten Fink açıklamalarda bulundu.

"TAKIM İÇİN, KULÜP İÇİN, ŞEHİR İÇİN!"

Samsunspor'un tarih yazdığını dile getiren Fink, "Bir hoca olarak bugünkü ilk maçıma çıktım. Bu galibiyet çok önemliydi takım için, kulüp için, şehir için. Taraftar için çok mutluyum, buraya kadar geldiler. Her şey bitmiş değil, hiçbir şey elde etmedik. Aynı oyunu kendi evimizde de göstermeliyiz. Şimdiye kadar tarih yazmıştık, tarih yazmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

Kontrolün kendilerinde olduğunu belirten Fink, "Oyunun genelinde kontrol bizdeydi. İki atağımız vardı. Biri ofsayt oldu ama yine de etkiliydi. Topa sahip olan taraftık. 3. bölgede çok etkiliydi. Söylediğim her şeyi takım bugün gerçekleştirdi." diyerek takımdan memnuniyetini dile getirdi.

"TAKTİKLER MAÇ MAÇ DEĞİŞİR"

Taktiksel değişikilerin yaşanacağının sinyalini veren tecrübeli teknik adam "Taktikler maça bağlı. Maçta nasıl hissediyorum, oyuncular nasıl hissediyor, buna göre değişiklik yapacağız." dedi.

Cherif Ndiaye-Marius değişikliğinin sorulması üzerine Alman. teknik adam "Cherif penaltıyı kaçırdı, Marius zaten antrenmanlarda iyiydi. Öyle bir değişiklik yaptım. Orta sahada değişiklik yapmadım. Orta saha ve defansta çok iyiydik. Maçtan maça taktikler değişir." yanıtını verdi.