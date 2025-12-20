İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2025 Cumartesi / 1 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Thunder, Minnesota'da durduruldu

NBA son şampiyonu Oklahoma City Thunder, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 112-107 mağlup oldu.

AA20 Aralık 2025 Cumartesi 11:35 - Güncelleme:
Thunder, Minnesota'da durduruldu
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonu Oklahoma City Thunder, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 112-107 mağlup oldu.

Target Center'da oynanan maçta Anthony Edwards'ın maçın bitimine 38.5 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 108-107 öne geçen Timberwolves, bu sezon 18. galibiyetini aldı. İlk 25 maçında sadece 1 kez yenilerek sezona çok iyi bir başlangıç yapan Thunder ise toplamda üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Anthony Edwards'ın 26 sayı, 12 ribauntla katkı sağladığı Timberwolves'ta, Julius Randle 19, Donte DiVincenzo ve Naz Reid 15'er sayı, Rudy Gobert 14 ribauntla oynadı.

Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayı, 7 asistlik performansı Thunder'a yetmedi.

Timberwolves'un başantrenörü Chris Finch, ilk çeyrekte bazı kararlara itiraz etmesi üzerine oyundan atılırken, yardımcıları ve takım güvenliği tarafından güçlükle sakinleştirildi.

WEMBANYAMA'DAN 100 MAÇLIK SERİ

San Antonio Spurs'ün deplasmanda Atlanta Hawks'ı 126-98 yendiği maçta Victor Wembanyama, en az 1 blok yaptığı art arda 100. normal sezon maçını oynadı.

Hawks karşısında 26 sayı, 12 ribaunt, 2 blokluk performans sergileyen Spurs'un pivotu, en son 10 Ocak 2024'te Detroit Pistons'a karşı oynadığı maçı bloksuz tamamlamıştı.

NBA'de daha önce Patrick Ewing en az bir blokla 145, Dikembe Mutombo da 116 maçlık seri yakalamıştı. Blokların 1973-1974 sezonunda resmi istatistik haline geldiği NBA'de rekor 3 bin 830 blokla Hakeem Olajuwon'a ait.

  • thunder
  • Hawks

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.