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Spor

Thunder'ı mağlup eden Indiana Pacers, seride durumu eşitledi

NBA finalinde Indiana Pacers, sahasında konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 108-91'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-3'e getirdi.

AA20 Haziran 2025 Cuma 10:04 - Güncelleme:
Thunder'ı mağlup eden Indiana Pacers, seride durumu eşitledi
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Indiana Pacers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 108-91 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi.

Gainbridge Fieldhouse'ta oynanan final serisinin altıncı maçında ev sahibi ekipte Pascal Siakam, 16 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaptı.

Obi Toppin 20, Andrew Nembhard 17 ve Tyrese Haliburton 14 sayıyla oynarken T.J. McConnell da 12 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 21, Jalen Williams'ın 16 ve Isaiah Joe'nun 11 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Dört galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin yedinci maçı, 23 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'te Thunder'ın ev sahipliğinde Paycom Center'da oynanacak.

  • Indiana Pacers
  • Oklahoma City Thunder

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