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Spor

THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta maçları yarın başlıyor

THY Euroleague'de 12. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak. Haftanın ilk karşılaşması Zalgiris Kaunas ile Baskonia arasında oynanacak.

IHA27 Kasım 2024 Çarşamba 10:19 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta maçları yarın başlıyor
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THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 29 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Zalgiris Kaunas, Baskonia'yı konuk edecek. Bu hafta Fenerbahçe evinde İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk edecek. A. Efes ise Fransa deplasmanında ASVEL ile karşılaşacak. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da Monaco'yu konuk edecek. Bu hafta ayrıca El Clasico heyecanı yaşanacak ve Barcelona, Real Madrid'i ağırlayacak.

THY Euroleague'de 12. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 Zalgiris Kaunas - Baskonia

22.00 ALBA Berlin - Maccabi Tel Aviv

22.30 Partizan - Olympiakos

22.30 Paris Basketbol - Virtus Bologna

22.45 Barcelona - Real Madrid

29 Kasım Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano

22.00 Kızılyıldız - Bayern Münih

22.15 Panathinaikos - Monaco

23.00 ASVEL - A. Efes

  • Zalgiris Kaunas
  • Baskonia
  • THY Avrupa Ligi

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