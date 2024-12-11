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Spor

THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta heyecanı yarın başlıyor! İşte maç programı

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak. İlk maç Fenerbahçe Beko-Monaco arasında oynanacak.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 10:55 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta heyecanı yarın başlıyor! İşte maç programı
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Fenerbahçe Beko yarın Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Anadolu Efes ise İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde 13 Aralık Cuma günü saat 20.30'da başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek.

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa)

21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Baskonia (İspanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

22.45 Bayern Münih (Almanya)-Maccabi Playtika Tel Aviv (İsrail)

13 Aralık Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.30 Kızılyıldız (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 ASVEL (Fransa)-Paris Basketbol (Fransa)

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