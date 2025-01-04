THY Avrupa Ligi'nde 16 yıl sonra gelen başarı

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Fransa'yı temsil eden Monaco liderliğini sürdürdü.

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 19. hafta maçlarına perşembe ve cuma günü çıktı.

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes bu hafta birbirine rakip oldu. Türk derbisini Fenerbahçe Beko, Marko Guduric'in etkili oyunuyla 84-76 kazandı ve 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 11 galibiyetle 5. sırada haftayı tamamladı.

Anadolu Efes ise üst üste ikinci kez yenilerek 10 galibiyette kaldı ve haftayı 10. sırada bitirdi.

16 YIL SONRA BİR TÜRK PİVOT MVP OLDU

THY Avrupa Ligi'nde 16 yıl sonra bir Türk pivot oyuncusu haftanın "En Değerli Oyuncusu (MVP)" oldu.

Yunanistan'da Panathinaikos AKTOR forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, takımının Virtus Segafredo Bologna'yı 111-90 yendiği maçta 27 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti. Toplam 34 verimlilik puanına ulaşan Ömer Faruk, Avrupa Ligi kariyerindeki en iyi performansını göstererek 19. haftanın MVP'si ünvanını aldı.

Ömer Faruk'tan önce Türk pivotlardan 2009 yılında Oğuz Savaş bu ünvanı elde etmişi. Fenerbahçe forması giyen Oğuz Savaş, 15 Ocak 2009'da Lottomatica Roma karşısında 27 sayı ve 41 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si olmuştu.

Bu 16 yıllık süreçte Türk pasaportunu sonradan alan ve milli takım forması giyen Shane Larkin, Scottie Wilbekin, Ersan İlyasova ve Emir Preldzic de MVP olmayı başarmıştı.



MONACO LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Monaco, THY Avrupa Ligi'ndeki liderliğini devam ettirdi.

Mike James önderliğindeki Monaco, ALBA Berlin'i deplasmanda 105-90 yenerek 13. galibiyetine ulaştı ve averajla Olympiakos'un önünde liderliğini sürdürdü.

ERGİN ATAMAN'IN TAKIMI "100"Ü GEÇEREK KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Yunan ekibi, sahasında Virtus Segafredo Bologna'yı Ömer Faruk Yurtseven'in yıldızlaştığı maçta 111-90 yendi ve 3. sıraya yükseldi.

Virtus Segafredo Bologna maçında forma giyen bir diğer Türk oyuncu Cedi Osman ise galibiyete 11 sayıyla katkıda bulundu.



Panathinaikos AKTOR, son 4 maçının 3'ünde 100 sayı barajını geçmeyi başararak önemli bir hücum performansı ortaya koydu.

SONUÇLAR VE PUAN DURUMU

Ligde 19. hafta maçlarının sonuçları ile puan durumu şöyle:

Zalgiris (Litvanya)-Olympiakos (Yunanistan): 85-92

LDLC ASVEL (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 66-75

ALBA Berlin (Almanya)-Monaco(Fransa): 90-105

Baskonia (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 73-75

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 84-76

Paris Basketbol (Fransa)-Barcelona (İspanya): 79-90

Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 111-90

Partizan (Sırbistan)-Maccabi Playtika (İsrail): 98-75

Real Madrid (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 88-76

PUAN DURUMU



TAKIM O G M A Y AV 1 Monaco 19 13 6 1666 1547 119 2 Olympiakos 19 13 6 1626 1548 78 3 Panathinaikos AKTOR 19 12 7 1658 1559 99 4 Paris Basketbol 18 11 7 1549 1522 27 5 Fenerbahçe Beko 18 11 7 1411 1431 -20 6 Kızılyıldız 19 11 8 1561 1525 36 7 Bayern Münih 19 11 8 1643 1652 -9 8 Real Madrid 19 10 9 1585 1534 51 9 EA7 Emporio Armani Milan 19 10 9 1626 1618 8 10 Anadolu Efes 19 10 9 1596 1566 30 11 Zalgiris 19 10 9 1471 1462 9 12 Barcelona 19 10 9 1596 1568 28 13 Partizan 19 9 10 1568 1537 31 14 LDLC ASVEL 19 8 11 1534 1595 -61 15 Baskonia 19 8 11 1496 1541 -45 16 Virtus Segafredo Bologna 19 5 14 1539 1615 -76 17 Maccabi Playtika 19 5 14 1596 1674 -78 18 ALBA Berlin 19 3 16 1493 1720 -227

- HAFTANIN MAÇI PANATHİNAİKOS-PARTİZAN

THY Avrupa Ligi'nde 20. haftanın en önemli maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ile Zeljko Obradovic'in başantrenörlüğünü yaptığı Partizan karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma 9 Ocak Perşembe günü TSİ 22.15'te Atina'daki OAKA Altion'da oynanacak.

Fenerbahçe Beko aynı gün ligin son sırasındaki Almanya ekibi ALBA Berlin'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te konuk edecek.

Anadolu Efes ise 10 Ocak Cuma günü Fransa ekibi LDLC ASVEL'le Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da karşılaşacak.

Ligde 20. haftanın programı TSİ şöyle:

9 Ocak Perşembe:

20.45 Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin (Almanya) (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya) (Gaston Medecin)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) (Aleksandar Nikolic)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan) (OAKA Altion)

10 Ocak Cuma:

20.30 Anadolu Efes-LDLC ASVEL (Fransa) (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Real Madrid (İspanya) (Zalgirio Arena)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa) (Belgrad Arena)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya) (Barış ve Dostluk)

22.45 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Baskonia (İspanya) (Virtus Segafredo Arena)