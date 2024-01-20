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Spor

THY Avrupa Ligi'nde 22. hafta raporu

THY Euroleague'in 22. haftasında A. Efes evinde karşılaştığı Barcelona'yı mağlup ederken, Fenerbahçe Beko da konuk olduğu Zalgiris Kaunas'a yenildi.

IHA20 Ocak 2024 Cumartesi 13:37 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde 22. hafta raporu
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THY Euroleague'de 22. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamladı. Bu hafta Türk takımları 2'de 1 yaptı. A. Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona'yı 98-74'lük skorla mağlup etti ve üst üste 2, toplamda 9. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe ise deplasmanda mücadele ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a 98-75'lik skorla kaybetti ve bu sezonki 9. yenilgisini aldı. Başantrenör Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos da evinde oynadığı Partizan'ı 84-71'lik skorla yendi ve 14. galibiyetini kazandı.

REAL MADRİD LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ligde 22. haftanın ardından Real Madrid liderliğini sürdürürken, Madrid'i aynı galibiyet sayıları bulunan Barcelona ve Virtus Bologna takip ediyor. İki takımın ardından 4. sırada Panathinaikos yer alıyor. Ligde Fenerbahçe 13 galibiyetle 5. sırada, Efes de 9 galibiyetle 15. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise 4 galibiyeti olan ASVEL var.

THY EUROLEAGUE'İN 22. HAFTASINDA OYNANAN MAÇLARIN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

A. Efes: 98 - Barcelona: 74

Kızılyıldız: 90 - Baskonia: 91

ALBA Berlin: 65 - Bayern Münih: 82

Olympiakos: 89 - Maccabi Tel Aviv: 72

Virtus Bologna: 73 - Asvel: 63

Zalgiris Kaunas: 98 - Fenerbahçe Beko: 75

AS Monaco: 98 - Real Madrid: 74

Panathinaikos: 84 - Partizan: 71

Valencia Basket: 84 - Olimpia Milano: 72

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