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Spor

THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta perdesi yarın açılacak! İşte maç programı

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta heyecanı, yarın başlayacak.

AA21 Ocak 2025 Salı 15:06 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta perdesi yarın açılacak! İşte maç programı
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Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna yarın, 23 ve 24 Ocak'ta oynanacak maçlarla devam edilecek.

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes 23 Ocak Perşembe günü, Fenerbahçe Beko ise 24 Ocak Cuma günü parkeye çıkacak.

ANADOLU EFES, EA7 EMPORİO ARMANİ MİLAN'I AĞIRLAYACAK

Anadolu Efes, ligin 23. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla karşılaşacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, 23 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan 22 haftalık bölümünde 10 galibiyet ve 12 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Anadolu Efes, averajla 14. sırada kendine yer buldu.

İtalyan ekibi ise 12 kez sahadan galip ayrılırken, 10 kez rakiplerine mağlup oldu ve averajla 9. sırada yer aldı.

İKİNCİ SIRADAKİ FENERBAHÇE BEKO, LİDER OLYMPİAKOS'A KONUK OLACAK

Fenerbahçe Beko, ligin 23. haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Barış ve Dostluk Salonu'nda yapılacak müsabaka, 24 Ocak Cuma günü TSİ 22.15'te başlayacak.

Organizasyonda bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, haftaya 14 galibiyet ve 7 yenilgi sonucunda 2. sırada girdi.

Lider Olympiakos ise oynadığı 22 maçta 16 galibiyet alırken, 6 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı.

MAÇ PROGRAMI

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.30 Partizan (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa)

23 Ocak Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya)

22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Baskonia (İspanya)

24 Ocak Cuma:

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Barcelona (İspanya)

22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Bayern Münih (Almanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko

Organizasyonda puan durumu şöyle:


TAKIMOGMAYAV
1Olympiakos2216619231792131
2Fenerbahçe Beko211471695168114
3Paris Basketbol211381802177428
4Monaco2213919201816104
5Panathinaikos AKTOR221391904181688
6Barcelona221391866180561
7Kızılyıldız221391813176647
8Real Madrid2212101870180763
9EA7 Emporio Armani Milan2212101903185053
10Bayern Münih22121018791940-61
11Partizan2211111835176570
12Zalgiris22111116981711-13
13LDLC ASVEL22101217631849-86
14Anadolu Efes2210121836182610
15Baskonia2291317501783-33
16Virtus Segafredo Bologna2271517651838-73
17Maccabi Playtika2251718661993-127
18ALBA Berlin2231917191995-276

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