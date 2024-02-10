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Spor

THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta raporu

THY Euroleague'in 26. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Ergin Ataman yönetimindeki Yunan ekibi Panathinaikos'a 74-63 mağlup olurken, A. Efes ise Letonya'da oynanan maçta İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv karşısında 105-91 galip geldi.

IHA10 Şubat 2024 Cumartesi 12:31 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta raporu
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THY Euroleague'de 26. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamladı. Bu hafta Türk takımları 2'de 1 yaptı. A. Efes, Letonya'da karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 105-91'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe ise deplasmanda Başantrenör Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'a 74-63 yenilirken, üst üste 2. mağlubiyeti aldı.

REAL MADRİD LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ligde 26. haftada İtalyan ekibi Milano'ya 81-76 mağlup olan Real Madrid 22 galibiyetle liderliğini sürdürürken, Madrid'i 18 galibiyeti bulunan Barcelona takip ediyor. İki takımın ardından 3. sırada Panathinaikos yer alıyor. Ligde Fenerbahçe 15 galibiyetle 7. sırada, Efes de 11 galibiyetle 15. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise 5 galibiyeti olan ASVEL var.

THY Euroleague'in 26. haftasında oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:

Baskonia: 94 - ASVEL: 80

Olimpia Milano: 81 - Real Madrid: 76

Partizan:78 - Bayern Münih: 79

Valencia Basket: 65 - Olimpiakos: 78

A. Efes: 105 - Maccabi Tel Aviv: 91

Barcelona: 93 - ALBA Berlin: 77

Virtus Bologna: 78 - Monaco: 81

Panathinaikos: 74- Fenerbahçe Beko: 61

Kızılyıldız: 91- Zalgiris Vilnius: 93

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