İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2025 Çarşamba / 13 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6173
  • EURO
    39,972
  • ALTIN
    3434.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • THY Avrupa Ligi'nde 29. hafta perdesi yarın açılıyor
Spor

THY Avrupa Ligi'nde 29. hafta perdesi yarın açılıyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 29. hafta heyecanı yarın başlıyor.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 11:01 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde 29. hafta perdesi yarın açılıyor
ABONE OL

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna yarın ve 14 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla devam edilecek.

Türk temsilcilerden Fenerbahçe Beko yarın, Anadolu Efes ise 14 Mart'ta sahneye çıkacak.

FENERBAHÇE BEKO, SAHASINDA LDLC ASVEL TAKIMIYLA KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın Fransa'nın LDLC Asvel takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda 19 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, 2. sırada bulunuyor.

-ANADOLU EFES, BAYERN MÜNİH'E KONUK OLACAK

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında 14 Mart Cuma günü Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Sap Garden'daki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftası öncesi 14'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, 11. sırada yer alıyor.

MAÇ PROGRAMI

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL (Fransa)

21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Paris Basketbol (Fransa)

22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Baskonia (İspanya)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Monaco (Fransa)

22.45 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Real Madrid (İspanya)

14 Mart Cuma:

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Anadolu Efes

22.45 Barcelona (İspanya)-Partizan (Sırbistan)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.