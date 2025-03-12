THY Avrupa Ligi'nde 29. hafta perdesi yarın açılıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna yarın ve 14 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla devam edilecek.

Türk temsilcilerden Fenerbahçe Beko yarın, Anadolu Efes ise 14 Mart'ta sahneye çıkacak.

FENERBAHÇE BEKO, SAHASINDA LDLC ASVEL TAKIMIYLA KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın Fransa'nın LDLC Asvel takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda 19 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, 2. sırada bulunuyor.

-ANADOLU EFES, BAYERN MÜNİH'E KONUK OLACAK

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında 14 Mart Cuma günü Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Sap Garden'daki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftası öncesi 14'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, 11. sırada yer alıyor.

MAÇ PROGRAMI

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL (Fransa)

21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Paris Basketbol (Fransa)

22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Baskonia (İspanya)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Monaco (Fransa)

22.45 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Real Madrid (İspanya)

14 Mart Cuma:

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Anadolu Efes

22.45 Barcelona (İspanya)-Partizan (Sırbistan)