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Spor

THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı yarın başlayacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 09:16 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı yarın başlayacak
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Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 8 Kasım Cuma günü Fransa'yı temsil eden rakipleriyle karşılaşacak.

Ligde 4 galibiyetle 7. sırada bulunan Anadolu Efes, saat 20.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Monaco'yla mücadele edecek. Ligde 5 galibiyetle 4. sırada yer alan Fenerbahçe Beko ise TSİ 22.00'de LDLC ASVEL'e konuk olacak.

Haftanın en önemli maçında ise Yunan derbisinde Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma, 8 Kasım Cuma günü OAKA Altion'da oynanacak ve TSİ 22.15'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde 8. haftanın TSİ programı ve son puan durumu şöyle:

Yarın:

21.00 Kızılyıldız-ALBA Berlin (Aleksandar Nikolic)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Real Madrid (Unipol Forum)

22.45 Paris Basketbol-Partizan (Adidas Arena)

22.45 Bayern Münih-Zalgiris (Sap Garden)

8 Kasım Cuma:

20.00 Anadolu Efes-Monaco (Basketbol Gelişim Merkezi)

22.00 LDLC ASVEL-Fenerbahçe Beko (LDLC Arena)

22.15 Panathinaikos AKTOR-Olympiakos (OAKA Altion)

22.30 Virtus Segafredo Bologna-Maccabi Playtika (Unipol Arena)

22.30 Barcelona-Baskonia (Palau Blaugrana)

Puan durumu:

TakımOGMAYAv.P
1- Zalgiris7615255002513
2- Panathinaikos AKTOR7526015515012
3- Barcelona7525865681812
4- Fenerbahçe Beko7525495311812
5- Bayern Münih752618611712
6- Olympiakos7435775364111
7- Anadolu Efes7436065832311
8- Baskonia7435375152211
9- Monaco7435715541711
10- Paris Basketbol7435885761211
11- Real Madrid7345865751110
12- Kızılyıldız734551551010
13- Maccabi Playtika734564589-2510
14- Partizan725560576-169
15- EA7 Emporio Armani Milan725575615-409
16- LDLC ASVEL725546593-479
17- Virtus Segafredo Bologna716549590-418
18 ALBA Berlin714515590-758

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