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Spor

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası! İşte fikstür

Basketbol EuroLeague'de sezonun üçüncü çift maç haftasında 18 karşılaşma yapılacak.

2 Aralık 2024 Pazartesi 15:19 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası! İşte fikstür
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Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu EuroLeague'de'de 13. hafta maçları salı ve çarşamba, 14. hafta karşılaşmaları ise perşembe ve cuma günü oynanacak.

Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında 13. haftada salı Baskonia ve 14. haftada 5 Aralık Perşembe günü Real Madrid'e konuk olacak.

Anadolu Efes ise 13. haftada salı günü Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak, 14. haftada 5 Aralık Perşembe günü Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde çift maç haftasında oynanacak müsabakaların programı ve son puan durumu şöyle:

13. hafta

Salı:

20.30 Anadolu Efes-Bayern Münih (Almanya) (Basketbol Gelişim Merkezi)

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Real Madrid (İspanya) (LDLC Arena)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Paris Basketbol (Fransa) (Alexandar Nikolic)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Barcelona (İspanya) (OAKA Altion)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Zalgiris (Litvanya) (Belgrad Arena)

22.30 Baskonia (İspanya)-Fenerbahçe Beko (Buesa Arena)

4 Aralık Çarşamba:

21.00 Monaco (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan) (Salle Gaston Medicin)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan) (Unipol Forum)

22.45 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-ALBA Berlin (Almanya) ( Virtus Segafredo Arena)

14. hafta

5 Aralık Perşembe:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Anadolu Efes (Zalgirio Arena)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Barcelona (İspanya) (Alexandar Nikolic)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) (Belgrad Arena)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Baskonia (İspanya) (SAP Arena)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Fenerbahçe Beko (Wizink Center)

6 Aralık Cuma:

21.00 Monaco (Fransa)-ALBA Berlin (Almanya) (Salle Gaston Medicin)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa) (Barış ve Dostluk)

22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan) (Virtus Segafredo Arena)

22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-LDLC Asvel (Fransa) (Unipol Forum)

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