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Spor

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in hakemleri belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda görev alacak hakemler belli oldu.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 16:08 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in hakemleri belli oldu
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Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye'den Fenerbahçe Beko, Yunanistan'dan Panathinaikos AKTOR ve Olympiakos, Fransa'dan ise Monaco'nun yer alacağı Dörtlü Final'de 8 hakem görev alacak.

Dörtlü Final'de Sırbistan'dan Ilija Belosevic ve Milan Nedovic, Fransa'dan Mehdi Difallah, Almanya'dan Robert Lottermoser, İspanya'dan Carlos Peruga ve Emilio Perez Pizarro, İtalya'dan Carmelo Paternico, Litvanya'dan Arturas Sukys düdük çalacak.

Nedovic, Paternico, Pizarro ve Sukys, Dörtlü Final organizasyonunda ilk defa görev yapacak.

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