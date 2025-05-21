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Spor

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe kupayı tekrar müzeye götürmenin peşinde

THY Euroleague'de Final Four'a kalan Fenerbahçe Beko, 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'de düzenlenecek organizasyonda şampiyonluk hedefliyor.

IHA21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe kupayı tekrar müzeye götürmenin peşinde
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague Final Four'da parkeye çıkacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta oynanacak finallerde sarı-lacivertlilerin yanı sıra Yunanistan'dan Panathinaikos ve Olympiakos ve Fransa'dan Monaco yer alacak. Sarı-lacivertliler, 2017 yılında kazandığı kupayı tekrar müzesine götürmek için mücadele verecek.

Kanarya, 23 Mayıs Cuma günü TSİ 18.00'de Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak.

7. KEZ FİNAL FOUR

Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez kaldığı Final Four'da 2017 yılında şampiyonluk yaşadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 kez de final oynadı. Fenerbahçe bu sezon aldığı Final Four biletiyle üst üste 2, son 10 sezonda ise 7. kez bu başarıyı tekrarladı.

SEZONU 2. TAMAMLADI

Fenerbahçe, Euroleague'de normal sezonda 34 maçta 23 galibiyet, 11 yenilgi aldı. Sezonun ilk 10 karşılaşmasında 8 galibiyet, 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, aralık ayında ise düşüş yaşadı. Bu süreçte üst üste yenilgiler alan Fenerbahçe, yeni yılla birlikte galibiyet serileri yakaladı. İç sahada üst üste 8 galibiyet elde etti. Sezonu da lider Olympiakos'un ardından 2. tamamladı.

PLAY-OFF'U RAHAT GEÇTİ

Play-off serisinde Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile eşleşen Fenerbahçe, ilk iki maçı evinde oynadı. Bu turda 83-78 ve 89-72'lik skorlarla seriyi 2-0'a getirerek Paris'e giden Jasikevicius'un öğrencileri, deplasmanda da 98-88'lik skorla parkeden galip ayrıldı ve adını Final Four'a yazdırdı.

'YILIN BAŞANTRENÖRÜ' JASİKEVİCİUS 6. KEZ FİNAL FOUR'DA

2023 yılının aralık ayında takımın başına geçen Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertlileri üst üste iki sezonda Final Four'a taşıdı. Jasikevicius, Fenerbahçe ile ilk sezonunda Euroleague Final Four'da 4. oldu. Sporculuk kariyerinde birçok başarıya sahip olan Litvanyalı çalıştırıcı, antrenörlük kariyerinde de 6. kez Final Four'da mücadele verecek. Barcelona ile birer kez ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yaşayan Jasikevicius, bir kez de Zalgiris Kaunas takımıyla turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

49 yaşındaki başantrenör, Euroleague'de bu sezon 'Aleksander Gomelskiy Yılın Başantrenörü' ödülüne de layık görüldü.

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