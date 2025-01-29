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Spor

THY Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor! İşte 24. hafta programı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta heyecanı, yarın başlayacak. İlk maç Zalgiris-Bayern Münih arasında oynanacak.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor! İşte 24. hafta programı
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Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna yarın ve 31 Ocak'ta oynanacak maçlarla devam edilecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, 31 Ocak Cuma günü parkeye çıkacak.

FENERBAHÇE BEKO, VİRTUS SEGAFREDO BOLOGNA'YI KONUK EDECEK

Fenerbahçe Beko, ligin 24. haftasında İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak müsabaka, 31 Ocak Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

Organizasyonda bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler, haftaya 15 galibiyet ve 7 yenilgi sonucunda 2. sırada girdi.

İtalyan ekibi ise oynadığı 23 maçta 7 galibiyet alırken, 16 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 16. basamakta kendine yer buldu.

ANADOLU EFES, LİDER OLYMPİAKOS'A KONUK OLACAK

Anadolu Efes, ligin 24. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele, 31 Ocak Cuma günü saat TSİ 22.15'te başlayacak.

Ligde geride kalan 23 haftalık bölümde 11 galibiyet ve 12 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Anadolu Efes, averajla 12. sırada kendine yer buldu.

Olympiakos ise 16 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez rakiplerine mağlup oldu ve ilk sırada yer alıyor.

MAÇ PROGRAMI

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:

YARIN:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Bayern Münih (Almanya)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-ALBA Berlin (Almanya)

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-LDLC ASVEL (Fransa)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.30 Baskonia (İspanya)-Barcelona (İspanya)

31 OCAK CUMA:

20.30 Fenerbahçe Beko-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

21.00 AS Monaco (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Anadolu Efes

22.30 Partizan (Sırbistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

PUAN DURUMU

Organizasyonun 23. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:


TAKIMOGMAYAV
1Olympiakos2316720001879121
2Fenerbahçe Beko221571782175824
3Monaco2314920061896110
4Panathinaikos AKTOR2314919931892101
5Paris Basketbol221391888186622
6Real Madrid2313101960189664
7Barcelona2313101960190555
8Kızılyıldız2313101886185135
9Bayern Münih23131019782024-46
10Partizan2312111927185176
11EA7 Emporio Armani Milan231211196919609
12Anadolu Efes2311121946189254
13Zalgiris23111217741800-26
14LDLC ASVEL23111218631943-80
15Baskonia2391418391873-34
16Virtus Segafredo Bologna2371618451924-79
17Maccabi Playtika2361719512066-115
18ALBA Berlin2332018032094-291

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