THY Avrupa Ligi'nde ikinci hafta raporu!

Lig usulünde oynanan normal sezonda 18 takım, çarşamba, perşembe ve cuma günü parkeye çıktı. Avrupa Ligi'nde sezonun ilk ülke derbisi Türk takımları arasında oynandı.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 yenerek sezona 2'de 2'yle başladı. Anadolu Efes ise ilk yenilgisini yaşadı. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerde süre bulan 10 isim de skora katkı verdi. Bonzie Colson 16 sayıyla Fenerbahçe Beko'nun en skoreri olurken, Anadolu Efes'te ise Dan Oturu'nun 21 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.



ON ŞAMPİYON LİDERLİĞE YÜKSELDİ



Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, seyircisi önünde galip gelerek liderliğe yükseldi.

Ataman'ın öğrencileri, geçen hafta Real Madrid'i yenen Alman ekibi Bayern Münih'i OAKA'da 94-79'la geçti. İkinci maçını da kazanan Yunan ekibi, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde Panathinaikos AKTOR ve Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Monaco ve Kızılyıldız da sezona 2 galibiyetle başladı. Paris Basketbol, Virtus Segafredo Bologna, Partizan ve ALBA Berlin ise henüz galibiyetle tanışamadı.



AVRUPA'DAKİ TÜRK OYUNCULARIN PERFORMANSI



THY Avrupa Ligi'nde yabancı takımlarda forma giyen milli basketbolcular, haftayı galibiyetle tamamladı.

Monaco'da oynayan Furkan Korkmaz, sakatlığı nedeniyle Maccabi Playtika'yı 85-79 yendikleri maçta kadroda yer almadı.

Panathinaikos forması giyen iki milli basketbolcudan Cedi Osman, Bayern Münih karşısında 5, Ömer Faruk Yurtseven ise 8 sayı kaydetti.



MVP VEZENKOV VE SAKO



Haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ünvanını iki isim paylaştı.

Olympiakos'un yıldız oyuncusu Sasha Vezenkov ile LDCL ASVEL'in pivotu Neal Sako, haftanın MVP'si oldu.

Vezenkov, takımının Zalgiris'i 74-68 mağlup ettiği maçta 30 verimlilik puanın yanı sıra 17 sayı atıp 11 ribaunt aldı. Sako ise Virtus Segafredo Bologna'yı 87-85 yendikleri maçta 30 verimlilik puanıyla oynarken 19 sayı, 11 ribauntluk performans sergiledi.

Öte yandan ilk iki hafta sonunda Anadolu Efes'te Dan Oturu 25 verimlilik puanıyla bu istatistikte ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe Beko defansif ve toplam ribauntta, Anadolu Efes ise blokta ligin lideri durumunda bulunuyor.



SEZONUN İLK ÇİFT MAÇ HAFTASI



THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun ilk çift maç haftası, gelecek hafta içi oynanacak.

Takımlar haftayı ikişer maçla tamamlayacak. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, 15 Ekim Salı günü Ataşehir'de Kızılyıldız'ı konuk ettikten sonra, 17 Ekim Perşembe günü Almanya'da ALBA Berlin karşısına çıkacak.

Anadolu Efes ise 15 Ekim Salı günü İsrail ekibi Maccabi Playtika'yla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, 18 Ekim Cuma günü ise Yunan ekibi Olympikas'u konuk edecek.



SONUÇLAR VE PUAN DURUMU



THY Avrupa Ligi'nde 2. haftanın sonuçları ve puan durumu şöyle:

Monaco-Maccabi Playtika: 85-79

Kızılıyıldız-Baskonia: 78-71

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 78-83

LDLC ASVEL-Virtus Segafredo Bologna: 87-85

Panathinaikos AKTOR-Bayern Münih: 94-79

Real Madrid-Partizan: 93-86

Olympiakos-Zalgiris: 74-68

Barcelona-ALBA Berlin: 88-73

EA7 Emporio Armani Milan-Paris Basketbol: 79-74

Takım O G M A Y Av. P 1- Panathinaikos AKTOR 2 2 - 181 156 25 4 2- Monaco 2 2 - 178 159 19 4 3- Fenerbaheçe Beko 2 2 - 165 149 16 4 4- Kızılyıldız 2 2 - 158 148 10 4 5- Barcelona 2 1 1 155 147 8 3 6- Anadolu Efes 2 1 1 154 150 4 3 7- Maccabi Playtika 2 1 1 168 167 1 3 8- Zalgiris 2 1 1 148 147 1 3 9- Real Madrid 2 1 1 182 183 -1 3 10- Baskonia 2 1 1 159 160 -1 3 11- LDCL ASVEL 2 1 1 169 174 -5 3 12- Olympiakos 2 1 1 145 150 -5 3 13- Bayern Münih 2 1 1 176 183 -7 3 14- EA7 Emporio Armani Milan 2 1 1 159 167 -8 3 15- Paris Basketbol 2 - 2 151 159 -8 2 16- Virtus Segafredo Bologna 2 - 2 152 163 -9 2 17- Partizan 2 - 2 168 181 -13 2 18- ALBA Berlin 2 - 2 150 175 -25 2

- Haftanın programı

THY Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak maçların programı şöyle:

3. Hafta:

15 Ekim Salı:

20.30 ALBA Berlin-LDCL ASVEL (Uber Arena)

20.45 Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.05 Maccabi Playtika-Anadolu Efes (Aleksandar Nikolic)

21.15 Olympiakos-EA7 Emporio Armani Milan (Barış ve Dostluk)

21.30 Virtus Segafredo Bologna-Zalgiris (Unipol Arena)

21.30 Paris Basketbol-Panathinaikos AKTOR (Accor Arena)

21.30 Baskonia-Real Madrid (Buesa Arena)

21.45 Partizan-Bayern Münih (Belgrad Arena)

16 Ekim Çarşamba:

21.30 Barcelona-Monaco (Palau Blaugrana)

4. Hafta:

17 Ekim Perşembe:

20.30 ALBA Berlin-Fenerbahçe (Uber Arena)

21.05 Maccabi Playtika-Partizan (Alaksandar Nikolic)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Zalgiris (Unipol Forum)

21.45 Real Madrid-Panathinaikos AKTOR (Wizink Center)

21.45 Bayern Münih-Paris Basketbol (Sap Garden)

18 Ekim Cuma:

20.00 Monaco-Virtus Segafredo Bologna (Salle Gaston Medecin)

20.30 Anadolu Efes- Olympiakos (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 Kızılyıldız-Barcelona (Belgrad Arena)

21.30 LDLC ASVEL-Baskonia (LDLC Arena)