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Spor

THY Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunun yeni sahibi Olympiakos

THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta geride kalırken Yunan ekibi Olympiakos üst üste aldığı 5 galibiyetle liderlik koltuğuna yükseldi.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 11:31 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunun yeni sahibi Olympiakos
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi Olympiakos liderliğe yükseldi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 20. hafta maçlarıyla devam edildi.

Olympiakos, sahasında Almanya'nın Bayern Münih takımını 43 sayı farkla (112-69) mağlup etti. Yunanistan temsilcisinde Sasha Vezenkov, kaydettiği 45 sayıyla Avrupa Ligi'nde kariyer rekoru kırdı.

Bulgar basketbolcu, 52 verimlilik puanıyla kariyerindeki en iyi maça imza atarken, 2 sayılık atışlarda (10'da 10) ve 3 sayılık atışlarda (10'da 8) en yüksek istatistiği elde etti.

Avrupa Ligi'nde 5'i peş peşe olmak üzere 14. galibiyetini alan Olympiakos, zirvenin yeni sahibi oldu.

- FENERBAHÇE BEKO, HAFTAYI 4. SIRADA TAMAMLADI

Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nin 18. ve son sırasında yer alan Almanya ekibi ALBA Berlin'i 90-73 mağlup etti.

Organizasyonda bir maçı eksik Fenerbahçe, 12. galibiyetini aldı ve bir basamak yükselerek haftayı 4. sırada tamamladı.

- ANADOLU EFES, KÖTÜ GİDİŞE SON VEREMEDİ

Yeni başantrenörü Luca Banchi yönetiminde çıktığı ilk maçta Anadolu Efes, Fransa'nın LDLC ASVEL takımına 82-76 mağlup oldu.

Sahasında oynadığı müsabakada 11 sayılık fark yakalamasına rağmen üstünlüğünü koruyamayan lacivert-beyazlılar, organizasyonda 3'ü üst üste olmak üzere 10. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes, bir basamak gerileyerek 20. hafta sonunda 11. sırada yer aldı.

- ERGİN ATAMAN'IN TAKIMI PANATHİNAİKOS'TAN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 96-84 mağlup etti.

Yunanistan temsilcisinde milli oyuncular Cedi Osman 18, Ömer Faruk Yurtseven de 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Art arda 5'inci, toplamda ise 13'üncü galibiyetini alan Panathinaikos, ikinci sıraya yükseldi.

- Sonuçlar

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin (Almanya): 90-73

Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya): 84-98

Maccabi Playtika (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 74-107

Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan): 96-84

Anadolu Efes-LDLC ASVEL (Fransa): 76-82

Zalgiris (Litvanya)-Real Madrid (İspanya): 64-83

Kızılyıldız (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa): 85-69

Olympiakos (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya): 112-69

Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Baskonia (İspanya): 76-74

- Puan durumu

Organizasyonun 20. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:


TAKIMOGMAYAV
1Olympiakos2014617381617121
2Panathinaikos AKTOR2013717541643111
3Monaco2013717501645105
4Fenerbahçe Beko1912715011504-3
5Kızılyıldız201281646159452
6Paris Basketbol191181618160711
7Real Madrid201191668159870
8Barcelona201191694165242
9EA7 Emporio Armani Milan201191733169241
10Bayern Münih2011917121764-52
11Anadolu Efes2010101672164824
12Zalgiris20101015351545-10
13Partizan209111652163319
14LDLC ASVEL2091116161671-55
15Baskonia2081215701617-47
16Virtus Segafredo Bologna2061416151689-74
17Maccabi Playtika2051516701781-111
18ALBA Berlin2031715661810-244

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