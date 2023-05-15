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Spor

THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'i açıklandı

THY EuroLeague'de 20222-2023 sezonunun en iyi 5'i açıklandı. Listede Real Madrid'den iki oyuncu bulunuyor.

IHA15 Mayıs 2023 Pazartesi 14:53 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'i açıklandı
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THY EuroLeague'de 20222-2023 sezonunun en iyi 5'i, kullanılan oylar sonucunda açıklandı.

THY EuroLeague'de normal sezonun sona ermesinin ardından 2022-2023 sezonunun en iyi 5'i de belirlendi. Medya mensupları, EuroLeague başantrenörleri, takım kaptanları ve taraftarlar, sezonun en iyi oyuncularını seçmek için oy kullandı.

Buna göre Real Madrid'den Walter Tavares, Partizan'dan Mathias Lessort, Maccabi Tel Aviv'den Lorenzo Brown, Olimpiakos'tan Aleksandar Vezenkov ve Real Madrid'den DZanan Musa sezonun en iyi kadrosuna giren oyuncular oldu.

ilk 5'in açıklanmasının ardından Fenerbahçe Beko'dan herhangi bir ismin kadroya seçilmemesi sürpriz ile karşılandı.

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