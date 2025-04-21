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Spor

THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si Kendrick Nunn oldu

THY Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada sezonun MVP'sinin Yunan ekibi Panathinaikos forması giyen ABD'li basketbolcu Kendrick Nunn olduğu açıklandı.

AA21 Nisan 2025 Pazartesi 15:26 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si Kendrick Nunn oldu
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Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un ABD'li basketbolcusu Kendrick Nunn, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Nunn, taraftar, medya, başantrenör ve takım kaptanları tarafından yapılan oylama sonucu 2024-2025 sezonunun MVP'si oldu.

Kariyerinde ilk kez bu ünvana layık görülen 29 yaşındaki Nunn, normal sezonda 21,1 sayı, 3,6 ribaunt, 4,3 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde normal sezonu üçüncü sırada bitirerek play-off'larda Anadolu Efes ile eşleşen Panathinaikos'un skoreri Nunn, maç başına 20,3 verimlilik puanı üretti.

Nunn, sayı kralı olduğu sezonun en iyi 5'ine de girdi.

  • Kendrick Nunn
  • THY Avrupa Ligi

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