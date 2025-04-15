THY Avrupa Ligi'nde sezonun yükselen yıldızı Nadir Hifi

THY Avrupa Ligi'nde Fransa ekibi Paris Basketbol'un skorer oyuncusu Nadir Hifi, 2024-2025 sezonunun yükselen yıldızı seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Hifi'nin yükselen yıldız ödülüne layık görülen ilk Fransız basketbolcu olduğu belirtildi.

Avrupa Ligi'ndeki başantrenörlerin katıldığı oylama sonucunda Monaco'dan Matthew Stazel ikinci, LDLC ASVEL'den Melvin Ajinca ise üçüncü oldu.

Paris Basketbol'un play-in bileti almasında önemli rol oynayan Hifi, ligdeki ilk sezonunda 14,7 sayı, 2,1 ribaunt, 1,3 asist ve 10,4 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.

Ödülü daha önce Andrea Bargnani, Rudy Fernandez, Ricky Rubio, Nikola Mirotic, Bogdan Bogdanovic ve Luka Doncic gibi isimler kazanmıştı.