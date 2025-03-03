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Spor

THY Avrupa Ligi'nde şubat ayı MVP'si Kendrick Nunn

THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının en değerli oyuncusu belli oldu. Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'un ABD'li basketbolcusu Kendrick Nunn seçildi.

HABER MERKEZİ3 Mart 2025 Pazartesi 16:37 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde şubat ayı MVP'si Kendrick Nunn
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THY Euroleague'de şubat ayının en değerli oyuncusu (MVP), Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un ABD'li basketbolcusu Kendrick Nunn oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Panathinaikos formasıyla şubatta çıktığı 3 maçta 25,7 sayı, 5 asist ve 26,3 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan Nunn, ayın MVP'si seçildi.

Yıldız basketbolcu, söz konusu maçlardaki iki sayılık atışlarda yüzde 68, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 50 isabet oranıyla oynadı.

Ligde ikinci sezonunu geçiren 29 yaşındaki skorer oyuncu, kariyerinde ikinci kez bu ünvanı elde etti.

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