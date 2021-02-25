THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi: Fenerbahçe - Anadolu Efes

AA 25 Şubat 2021 Perşembe 10:01 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:01

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadele, beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Sezona beklentilerin çok uzağında başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 15 haftada sadece 5 maç kazanabilmişti. Ardından önemli bir toparlanma süreci yaşayan sarı-lacivertliler, üst üste 10 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Anadolu Efes ise ligde son 9 karşılaşmasında sadece 2 kez yenildi.

Mücadele öncesi Fenerbahçe Beko, 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Anadolu Efe ise 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı, Fenerbahçe Beko 80-71 kazanmıştı.