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Spor

THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

THY Avrupa Ligi 33. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes yarın mücadele edecek. Müsabaka saat 20.45'te oynanacak.

AA4 Nisan 2024 Perşembe 11:07 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes
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THY Avrupa Ligi 33. haftasında Türk ekipleri Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes yarın karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde yaptığı maçların 20'sini kazanıp 12'sinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, haftaya 5. sırada girdi. Sarı-lacivertliler normal sezonu ilk 6 içinde bitirerek, doğrudan play-off'a katılmayı hedefliyor.

Ligde 15 galibiyet 17 mağlubiyetle haftaya 10. sıradan giriş yapan Anadolu Efes ise puan cetvelindeki yerini koruyarak play-in etabında mücadele etmeyi amaçlıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Fenerbahçe Beko 89-84'luk kazanmıştı.

AVRUPA KUPALARINDA 24. RANDEVU

THY Avrupa Ligi'nde 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 24. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 23 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 15'ini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

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