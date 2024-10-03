THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon son şampiyonla başlıyor

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu 3 Ekim Perşembe günü (bugün) başlayacak.

Lig formatında oynanmaya devam edecek Avrupa Ligi'nde sezon öncesinde takımlar kadrolarına önemli takviyeler yaptı. Transfer döneminde özellikle NBA'den Avrupa'ya dönen oyuncular dikkati çekti.

Ligde 18 takım ve 4 Ekim Cuma günü ilk maçlarını oynayacak. Normal sezon 11 Nisan'da sona erecek. Play-in maçları 15-18 Nisan, play-off karşılaşmaları ise 25 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Şampiyonun belirleneceği Dörtlü Final organizasyonu ise 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'Yİ YİNE İKİ TAKIM TEMSİL EDECEK

THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi bu sezon da Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko temsil edecek.

Geçen sezon play-in oynayan Anadolu Efes ile Dörtlü Final'de mücadele eden Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin daimi üyeleri olarak bu sezon da organizasyonda yerlerini alacak.

NBA'DEN GELEN OYUNCULAR DİKKATİ ÇEKİYOR

Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar, transfer döneminde kadrolarına NBA'den de takviyeler yaptı.

Bu isimlerin başında A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncuları Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven yer alıyor.

Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven, Ergin Ataman'ın yönetimindeki Panathinaikos'a transfer olurken, Furkan Korkmaz ise Monaco'nun kadrosuna dahil oldu.

Yunan ekibi Olympiakos da 2022-2023 sezonunda Avrupa Ligi'nde En Değerli Oyuncu (MVP) seçilen ve geçen sezon NBA'de Sacremonto Kings forması giyen Sasha Vezenkov'u tekrar kadrosuna kattı. Olympiakos, 2012'de gittiği NBA'de 12 yıl aralıksız oynayan Fransız oyun kurucu Evan Fournier'i de transfer etti.

Real Madrid de altyapısından yetişen ve 3 yıl NBA'da oynayan eski oyuncusu Usman Garuba'yı tekrar renklerine bağladı.

VALENCİA ÇIKTI, PARİS BASKET GİRDİ

THY Avrupa Ligi'nde 17 ekip geçen sezon olduğu gibi organizasyonda yer alırken, yeni sezon tek takım değişikliğiyle başlayacak.

Geçen sezon BTK Avrupa Kupası'nı kazanarak THY Avrupa Ligi bileti alan Fransa ekibi Paris Basket, organizasyonda ilk kez mücadele edecek.

İspanya'nın köklü basketbol takımlarından Valencia ise Paris Basket'in kupaya katılmasıyla organizasyonun dışında kaldı. Valencia, BTK Avrupa Kupası'nda yer alacak.

EN FAZLA TAKIM İSPANYA VE FRANSA'DAN

THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonda İspanya ve Fransa, üçer takımla temsil edilecek.

İspanya'dan Baskonia, Real Madrid ve Barcelona, Fransa'dan ise LDCL Asvel, Monaco ve Paris Basketbol yeni sezonda ligde mücadele edecek.

Türkiye, Almanya, İtalya, Sırbistan ve Yunanistan'dan ikişer, Litvanya ve İsrail'den de birer ekip THY Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

Ligde toplam 9 ülkenin takımı yer alacak.

ERGİN ATAMAN ÜNVAN KORUMAYA ÇALIŞACAK

Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Türk başantrenör Ergin Ataman, takımıyla tekrar şampiyon olmaya çalışacak.

Anadolu Efes'le 2021 ve 2022'de üst üste kupayı kazanarak "back-to-back" yapan Ataman, aynı başarıyı Yunan ekibiyle de tekrarlamak için mücadele verecek.

TÜRKİYE'NİN 3 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Türk takımları THY Avrupa Ligi'nde daha önce 3 kez zirveye çıktı.

Türkiye'ye Avrupa Ligi'nde kupayı getiren ilk ekip Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler 2016-2017 sezonunda kupayı kazandı.

Anadolu Efes ise 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında THY Avrupa Ligi'nde kupayı kazanma başarısı gösterdi.

FORMAT

THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, geçen sezonla aynı formatta oynanacak.

Ligde 34 haftalık normal sezonu ilk 6 sırada bitirecek takımlar doğrudan play-off çeyrek finale yükselecek. Ligi 7-10. sırada tamamlayacak bitiren ekipler ise play-in oynayacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak play-in sonunda iki takım daha play-off'a kalacak.

Play-off çeyrek finalde ise toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımlar adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

İLK HAFTA MAÇLARI

THY Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

3 Ekim Perşembe

19.45 ALBA Berlin (Almanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

20.00 Zalgiris (Litvanya)-Barcelona (İspanya)

20.00 Monaco (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.30 Baskonia (İspanya)-Partizan (Sırbistan)

21.45 Bayern Münih (Almanya)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Maccabi (İsrail)-LDCL Asvel (Fransa)

4 Ekim Cuma:

20.30 Fenerbahçe Beko-Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Anadolu Efes

22.00 Paris Basketbol (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)