İSTANBUL 12°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2025 Çarşamba / 6 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4326
  • EURO
    39,3444
  • ALTIN
    3417.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • THY Avrupa Ligi'nden yeni Finansal Fair Play kararları
Spor

THY Avrupa Ligi'nden yeni Finansal Fair Play kararları

THY Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu için yeni Finansal Fair Play kararları açıklandı.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 22:27 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nden yeni Finansal Fair Play kararları
ABONE OL

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun iki günlük toplantısında alınan kararlarla paydaşların hedefleri uyumlu hale getirilirken, finansal sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi, rekabet dengesini korumak ve kulüpler arasında şeffaflığı artırmak amaçlanıyor.

Yeni Finansal Fair Play düzenlemeleri planlandığı gibi yürürlüğe girerken, lig tarafından doğrulanan en önemli finansal veri, A lisansına sahip Avrupa Ligi kulüplerinin ortalama gelirinin 19,5 milyon avro olduğu belirtildi..

A lisanslı kulüpler için maaş tabanı 5,8 milyon avro, temel ücretlendirme seviyesi ise 8 milyon avro olarak belirlendi.

Wildcard ile katılan takımlar için maaş tabanının 4,7 milyon avro olduğunu belirten Avrupa Ligi, Avrupa Kupası'ndan gelen takımlar için maaş tabanını 4 milyon avro olarak açıkladı.

Üst limit belirlenirken U23 oyuncuları, uzun süreli sözleşmeli oyuncular ve orta vadeli sözleşme istisnaları hesaplamaya dahil edilmezken, bu düzenleme yüksek harcama yapan kulüplerin de yeni finansal kurallara uyum sağlaması hedefleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.