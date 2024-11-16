THY Avrupa Ligi'nin yeni lideri Fenerbahçe Beko

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 9. hafta maçlarını salı ve çarşamba, 10. hafta müsabakalarını ise perşembe ve cuma günleri oynadı.
Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, çift maç haftasını kayıpsız geçti.
Fenerbahçe Beko, ligin 9. haftasında konuk ettiği Alman ekibi Bayern Münih'i, ABD'li forvet Nigel Hayes-Davis'in son iki periyotta kaydettiği 25 sayıyla 87-76 mağlup etmeyi başardı.
Sarı-lacivertli ekip, 10. haftada ise deplasmanda ligin flaş ekiplerinden Litvanya temsilcisi Zalgris'i 72-65 yendi.
Bu sezon oynadığı 4. deplasman maçını da kazanan Fenerbahçe Beko, organizasyonda üst üste 5. galibiyetini elde etti. Toplam 8 galibiyete ulaşan Fenerbahçe Beko, 10. hafta maçları sonunda liderliğe yükseldi.
ANADOLU EFES, İSPANYA'DAKİ İKİ MAÇINI DA KAZANDI
Haftaya İspanyol temsilcisi Baskonia deplasmanında başlayan Anadolu Efes, son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 89-84 kazandı.
Haftanın ikinci maçında ise Real Madrid'e konuk olan Anadolu Efes, rakibini 74-64 yenerek bu sezonki 6. galibiyetini elde etti.
Üst üste iki maçını kazanan lacivert-beyazlılar, 10. haftayı 8. sırada tamamladı.
BARCELONA LİDERLİĞİ KAPTIRDI
İspanyol koç Joan Penarroya Rodriguez yönetiminde sezona iyi başlayan Barcelona, çift maç haftasının ilk müsabakasında Sırp koç Zeljko Obradovic'in takımı Partizan'ı deplasmanda 87-79 yendi.
İspanyol temsilcisi, ikinci karşılaşmasında ise ligin yeni ekibi Fransız Paris Basketbol'a sahasında 103-87 mağlup oldu.
Barcelona, evinde aldığı ağır yenilgi sonucunda liderliği Fenerbahçe Beko'ya kaptırdı ve 10. hafta maçları sonunda 7 galibiyette kalarak, averajla 5. sıraya geriledi.
SON ŞAMPİYON DA 2'DE 2 YAPTI
Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, 9. haftada İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı konuk etti.
Soyunma odasına 10 sayı (37-47), son çeyreğe ise 3 sayı (60-63) geride giren Panathinaikos AKTOR, rakibini 93-87 yenmeyi başardı.
10. haftada ise deplasmanda İtalyan temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı 82-77 yenen son şampiyon Panathinaikos AKTOR, 7 galibiyetle ligde 2. sıraya yükseldi.
MVP'LER PETRUSEV İLE MALEDON VE TJ SHORTS
THY Avrupa Ligi'nde 9. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Kızılyıldız'dan Filip Petrusev olurken, 10. haftanın MVP'liğini ise LDLC ASVEL'den Theo Maledon ile Paris Basketbol'dan Tj Shorts paylaştı.
Kızılyıldız'ın deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco'yu 98-90 yendiği maçta Sırp pivot Filip Petrusev, 25 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle 38 verimlilik puanına ulaştı ve 9. haftanın MVP'si olmayı başardı.
Organizasyonun 10. haftasında LDLC ASVEL'in sahasında Kızılyıldız'ı 77-74 yendiği maçta Fransız oyun kurucu Theo Maledon, 26 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve bir top çalmayla 36 verimlilik puanı aldı.
Aynı haftada Paris Basketbol'un Barcelona'yı deplasmanda 103-87 mağlup ettiği maçta ABD'li oyun kurucu Tj Shorts, 24 sayı, 9 asist, 1 ribaund ve 3 top çalmayla aynı verimlilik puanını elde etti.
SONUÇLAR VE PUAN DURUMU
THY Avrupa Ligi'nde 9 ve 10. hafta maçlarının sonuçları ile puan durumu şöyle:
9. hafta
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih: 87-76
Monaco-Kızılyıldız: 90-98
ALBA Berlin-EA7 Emporio Armani Milan: 105-101
Olympiakos-LDLC ASVEL: 94-92
Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika: 93-87
Baskonia-Anadolu Efes: 84-89
Real Madrid-Virtus Segafredo Bologna: 98-86
Partizan-Barcelona: 79-87
Paris Basketbol-Zalgiris: 83-77
10. Hafta:
Maccabi Playtika-Olympiakos: 91-94
LDLC ASVEL-Kızılyıldız: 77-74
Bayern Münih-ALBA Berlin: 115-86
Baskonia-Monaco: 75-87
Real Madrid-Anadolu Efes: 64-74
Zalgiris-Fenerbahçe Beko: 65-72
Virtus Segafredo Bologna-Panathinaikos AKTOR: 77-82
Partizan-EA7 Emporio Armani Milan: 81-88
Barcelona-Paris Basketbol: 87-103
Puan durumu:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Fenerbahçe Beko
|10
|8
|2
|785
|745
|40
|16
|2
|Panathinaikos AKTOR
|10
|7
|3
|865
|809
|56
|14
|3
|Olympiakos
|10
|7
|3
|859
|808
|51
|14
|4
|Paris Basketbol
|10
|7
|3
|848
|811
|37
|14
|5
|Barcelona
|10
|7
|3
|851
|818
|33
|14
|6
|Bayern Münih
|10
|7
|3
|886
|860
|26
|14
|7
|Monaco
|10
|6
|4
|829
|796
|33
|12
|8
|Anadolu Efes
|10
|6
|4
|838
|812
|26
|12
|9
|Zalgiris
|10
|6
|4
|741
|732
|9
|12
|10
|Kızılyıldız
|10
|5
|5
|815
|789
|26
|10
|11
|Real Madrid
|10
|4
|6
|824
|820
|4
|8
|12
|Baskonia
|10
|4
|6
|764
|782
|-18
|8
|13
|EA7 Emporio Armani Milan
|10
|4
|6
|840
|864
|-24
|8
|14
|Maccabi Playtika
|10
|3
|7
|819
|860
|-41
|6
|15
|ASVEL
|10
|3
|7
|788
|838
|-50
|6
|16
|Partizan
|10
|2
|8
|791
|825
|-34
|4
|17
|Virtus Segafredo Bologna
|10
|2
|8
|796
|847
|-51
|4
|18
|ALBA Berlin
|10
|2
|8
|766
|889
|-123
|4
HAFTANIN MAÇI: KIZILYILDIZ-PARTİZAN
THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanda Sırbistan derbisi oynanacak. Ioannis Sfairopoulos yönetimindeki Kızılyıldız, Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı konuk edecek.
Mücadele, 21 Kasım Perşembe günü TSİ 22.00'de Stark Arena'da oynanacak.
Fenerbahçe Beko, 20 Kasım Çarşamba günü İtalya deplasmanında Virtus Sagafredo Bologna ile karşılaşacak. Anadolu Efes ise 21 Kasım Perşembe günü sahasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u ağırlayacak.
Ligde 11. haftanın maç programı şöyle:
20 Kasım Çarşamba:
22.30 Virtus Sagafredo Bologna-Fenerbahçe Beko (Unipol Arena)
21 Kasım Perşembe:
20.30 Anadolu Efes-Paris Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)
21.00 Monaco-LDLC ASVEL (Gaston Medecin)
22.00 Kızılyıldız-Partizan (Stark Arena)
22.15 Olympiakos-Baskonia (Barış ve Dostluk)
22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Maccabi Playtika (Mediolanum Forum)
22.45 Real Madrid-ALBA Berlin (Wizink Center)
22 Kasım Cuma
21.00 Zalgiris-Panathinaikos AKTOR (Zalgirio Arena)
22.30 Bayern Münih-Barcelona (SAP Garden)