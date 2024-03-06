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Spor

THY Euroleague'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı...

THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı başlıyor. Yarının oynanacak 6 karşılaşmayla başlayan haftanın programı belli oldu. İşte detaylar...

IHA6 Mart 2024 Çarşamba 10:42 - Güncelleme:
THY Euroleague'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı...
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THY Euroleague'de 28. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın ve 8 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta A. Efes, evinde Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak. Fenerbahçe de İspanya'da lider Real Madrid'e konuk olacak. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise Fransız temsilcisi ASVEL'i ağırlayacak.

Euroleague'de 28. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 A. Efes - Bayern Münih

21.00 AS Monaco - Kızılyıldız

22.05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas

22.30 Valencia Basket - Barcelona

22.45 Real Madrid - Fenerbahçe

23.00 Olympiakos - Virtus Bologna

8 Mart Cuma

22.15 Panathinaikos - ASVEL

22.30 Olimpia Milano - Partizan

22.30 Baskonia - ALBA Berlin

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