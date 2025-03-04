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Spor

THY Euroleague'de 28. hafta perdesi yarın açılıyor

THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın ilk maçı yarın Paris Basketbol ile Monaco arasında oynanacak.

IHA4 Mart 2025 Salı 11:01 - Güncelleme:
THY Euroleague'de 28. hafta perdesi yarın açılıyor
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THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın, 6 Mart Perşembe ve 7 Mart Cuma günü yaşanacak. Lider Olympiakos'un ardından ligde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, perşembe günü 9. basamaktaki Olimpia Milano ile karşılaşacak. İtalya'nın Milano şehrindeki Unipol Forum'da oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak. THY Euroleague'de 12. sırada bulunan A. Efes de cuma günü saat 20.30'da 16. basamaktaki Virtus Bologna'yı konuk edecek.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı ve milli basketbolcular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Panathinaikos ise perşembe günü İspanyol temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.

THY Euroleague'de 28. haftanın programı şöyle:

Yarın

22.30 Paris Basketbol - Monaco

6 Mart Perşembe

22.30 Bayern Münih - Kızılyıldız

22.30 Olimpia Milano - Fenerbahçe

22.30 Baskonia - Zalgiris Kaunas

22.45 Panathinaikos - Real Madrid

7 Mart Cuma

20.30 A. Efes - Virtus Bologna

22.00 ASVEL - Maccabi Tel Aviv

22.15 Olympiakos - Partizan

22.30 ALBA Berlin - Barcelona

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