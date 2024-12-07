THY Euroleague'de çift maç haftasında Türk takımlarından 4'te 2

THY Euroleague'de çift maç haftası geride kalırken, haftayı Türk takımları 4'te 2 yaparak kapattı.

THY Euroleague'de çift maç haftası tamamlanırken, 13 ve 14. hafta müsabakaları oynandı. Türk takımları oynadığı 4 müsabakadan 2 galibiyet çıkardı. Bu hafta Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i 82-70 yenerken, Baskonia'ya 88-76 kaybetti. A. Efes ise Bayern Münih'i 101-90 mağlup ederken, Zalgiris Kaunas'a 85-72 yenildi.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos de evinde Barcelona maçını 90-89 kazanırken, Partizan'a deplasmanda 91-73 mağlup oldu.

PARİS BASKETBALL LİDERLİĞİNE DEVAM ETTİ

Ligde 10 maçtır kazanan Paris Basketball, 11 galibiyetle liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe 10 galibiyetle ikinci sırada, Olympiakos da 9 galibiyetle averajla 3. sırada bulunuyor. Bu haftayı A. Efes 7 galibiyetle 11. sırada tamamlarken, son sırada ise 2 galibiyetle Virtus Bologna yer alıyor.

Euroleague'de 14. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Zalgiris Kaunas: 85 - A. Efes: 72

Maccabi Tel Aviv: 86 - Barcelona: 88

Bayern Münih: 94 - Baskonia: 80

Partizan: 91 - Panathinaikos: 73

Real Madrid: 70 - Fenerbahçe Beko: 82

AS Monaco: 100 - ALBA Berlin: 80

Olympiakos: 90 - Paris Basketball: 96

Virtus Bologna: 87 - Kızılyıldız: 94

Olimpia Milano: 92 - Asvel: 84