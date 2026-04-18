  • THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun rakibi Zalgiris Kaunas
THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun rakibi Zalgiris Kaunas

THY EuroLeague'de play-off'lara kalan Fenerbahçe Beko'nun çeyrek finaldeki rakibi Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas oldu.

HABER MERKEZİ18 Nisan 2026 Cumartesi 00:31 - Güncelleme:
THY EuroLeague play-off'larına adını yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi, Zalgiris Kaunas oldu.

Normal sezondaki son maçında Paris'i yenen ve AS Monaco'nun da deplasmanda Hapoel'e yenilmesiyle beşinci sıraya fırlayan Litvanya ekibi, bu sezon oynanan iki maçta da temsilcimizi mağlup etmişti.

Serinin ilk iki maçı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, Fenerbahçe'nin en sahipliğinde oynanacak. Zalgiris ise maçlarını Kaunas'ta, Zalgirio Arena'da oynuyor.

Eşleşmede üç galibiyete ilk olarak ulaşan taraf, adını Final Four'a yazdırmış olacak. Serinin maç programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de korku dolu anlar: Kamyon lastiği bomba gibi patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
