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Spor

THY Euroleague'de finalin adı belli oldu!

THY Euroleague Final Four Yarı Final maçlarının tamamlanmasının ardından Olympiakos ile Real Madrid finale yükseldi.

IHA20 Mayıs 2023 Cumartesi 01:19 - Güncelleme:
THY Euroleague'de finalin adı belli oldu!
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THY Euroleague Final Four Yarı Final maçlarının ardından Olympiakos ile Real Madrid finale yükseldi.

THY EuroLeague Final Four'da yarı final müsabakaları tamamlandı ve finalistler beli oldu. Litvanya'nın Kaunas şehrinde bulunan Zalgirio Arena'da düzenlenen maçların ilkinde Olympiakos ile Monaco karşılaştı. Yunan ekibi rakibini 76-62 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Diğer yarı final maçında ise Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Madrid ekibi salondan 78-66 üstünlükle ayrılarak diğer final biletini alan diğer bir takım oldu.

İki takım şampiyon olmak için pazar günü karşı karşıya gelecek.

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