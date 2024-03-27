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  • THY Euroleague'de heyecan devam ediyor! İşte 32. hafta programı
Spor

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor! İşte 32. hafta programı

THY Euroleague'de 32. hafta bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında bugün Maccabi Tel Aviv ile Valencia Basket karşı karşıya gelecek.

IHA27 Mart 2024 Çarşamba 11:07 - Güncelleme:
THY Euroleague'de heyecan devam ediyor! İşte 32. hafta programı
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THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı bugün, yarın ve 29 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında bugün Maccabi Tel Aviv ile Valencia Basket, Sırbistan'da bulunan Aleksandar Nikolic Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu hafta A. Efes, İspanya deplasmanında Baskonia ile mücadele edecek. Fenerbahçe de evinde Alman temsilcisi ALBA Berlin ile karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise İtalyan takımı Virtus Bologna'ya konuk olacak.

Euroleague'de 32. hafta programı şöyle:

Bugün

22.30 Maccabi Tel Aviv - Valencia Basket

Yarın

21.00 Zalgiris Kaunas - Olimpia Milano

22.30 Partizan - Olympiakos

22.30 Bayern Münih - Barcelona

22.30 Baskonia - A. Efes

23.00 ASVEL - AS Monaco

29 Mart Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin

22.30 Real Madrid - Kızılyıldız

22.30 Virtus Bologna - Panathinaikos

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