İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2022 Salı / 8 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8163
  • EURO
    15,7215
  • ALTIN
    807.477
  • BIST100
    2046.03
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • THY Euroleague'de iki maç daha Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendi
Spor

THY Euroleague'de iki maç daha Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendi

THY Euroleague'de 21. haftada oynanması planlanan Zalgiris-Kızılyıldız ve AX Armani Exchange Milan-UNICS Kazan karşılaşmaları koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.

AA11 Ocak 2022 Salı 22:07 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 22:07
ABONE OL

Basketbol THY Euroleague'in 21. haftasında Zalgiris-Kızılyıldız ve AX Armani Exchange Milan-UNICS Kazan maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Kızılyıldız ile UNICS Kazan'ın, 21. hafta maçı için yaptığı erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından 21. haftada ertelenen maç sayısı, 4'e çıktı. 13 Ocak Perşembe günkü Olympiakos-Zenit ile 14 Ocak Cuma günkü Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçları da aynı gerekçeyle ileri bir tarihte oynanacak.

Ligde 19. hafta müsabakalarının tamamı, takımlardaki Kovid-19 vakaları sebebiyle oynanamamıştı. Son gelişmelerin ardından 20. haftada altı, 21. haftada ise dört maça erteleme kararı çıktı.

  • thy euroleague
  • zalgiris
  • kızılyıldız
  • AX Armani Exchange Milan
  • UNICS Kazan

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.