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Spor

THY EuroLeague'de takım sayısı artıyor

Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonu olan THY EuroLeague'de gelecek sezondan itibaren takım sayısının arttırılması planlanıyor.

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2025 Perşembe 15:02 - Güncelleme:
THY EuroLeague'de takım sayısı artıyor
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THY EuroLeague, gelecek sezondan itibaren takım sayısını arttırmaya hazırlanıyor.

THY EuroLeague'in resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, EuroLeague Hissedarlar Kurulu, ligin 18'den 20 takıma çıkarılması önerisini kabul etti.

20 takım önerisi genel kurul onayına sunulacak. Bu öneri, genel kuruldan da geçerse EuroLeague gelecek sezondan itibaren 20 takımla oynanmaya başlayacak.

ALİ KOÇ'TAN OLUMLU MESAJ

Fenerbahçe Beko Başkanı Ali Koç, takımın EuroLeague'de yaşadığı zaferin ardından ligdeki takım sayısının artmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Bu iyi bir şey. Sorun olmayacaktır. Genişleyeceğiz, iki grup ve iki bölüm olacak." diye konuşmuştu.

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