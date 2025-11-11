İSTANBUL 19°C / 13°C
Spor

THY Kadın Voleybol Takımı'nda Saim Pakkan dönemi sona erdi

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Saim Pakkan ile ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.

11 Kasım 2025 Salı 18:13
THY Kadın Voleybol Takımı'nda Saim Pakkan dönemi sona erdi
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Saim Pakkan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, "2025–2026 sezonunda kulübümüzde başantrenör olarak görev yapan Saim Pakkan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze kattığı değerli katkılar için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Saim Pakkan yönetiminde 4 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

