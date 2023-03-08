THY, Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti ve dörtlü finale yükseldi

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu çeyrek final maçında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.
Türk Hava Yolları, yarı finalde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çildir
Türk Hava Yolları: Çağla Akın, Kingdon, Dicle Babat, Van Ryk, Orthmann, Bahar Guidetti (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Şeyma Ercan, Maglio, Polen Ünver, Özlem Tuğral)
Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Paskova, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Yasemin Yıldırım (Dilek Kınık, Rahimova, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar,
Sabriye Dikmen)
Setler: 25-13, 25-21, 23-25, 21-25, 15-10
Süre: 124 dakika (21, 26, 31, 28, 18)