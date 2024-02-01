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Spor

Tiago Çukur, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Beveren'e kiralık olarak gönderdiği Tiago Çukur sarı lacivertlilere dönmeye hazırlanıyor.

1 Şubat 2024 Perşembe 16:00 - Güncelleme:
Tiago Çukur, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
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Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Beveren'e kiralık olarak gönderilen Tiago Çukur, sarı-lacivertli takıma geri döndü.

Belçika ekibi Beveren, 21 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Beveren'de 19 maçta süre bulan Tiago Çukur, 3 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin, Tiago Çukur'u sezonun ikinci yarısında başka bir takıma kiralık göndermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 2022 yazında Watford'dan kadrosuna kattığı genç oyuncunun sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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