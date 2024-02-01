Tiago Çukur, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Beveren'e kiralık olarak gönderilen Tiago Çukur, sarı-lacivertli takıma geri döndü.

Belçika ekibi Beveren, 21 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Beveren'de 19 maçta süre bulan Tiago Çukur, 3 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin, Tiago Çukur'u sezonun ikinci yarısında başka bir takıma kiralık göndermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 2022 yazında Watford'dan kadrosuna kattığı genç oyuncunun sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.