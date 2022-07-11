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Spor

Tiago Çukur, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur, sarı-lacivertli takım için İstanbul'a geldi.

AA11 Temmuz 2022 Pazartesi 23:41 - Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Tiago Çukur, İstanbul'a geldi.

Milli futbolcu, İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Tiago Çukur, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin de isteklerini kırmadı.

Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Tiago Çukur ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe kulübü, bonservisi İngiltere'nin Watford takımında bulunan futbolcu için İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

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