Beşiktaş, Juventus forması giyen Portekizli stoper Tiago Djalo'yu bonservisiyle kadrosuna katmaya çok yakın.

Siyah-beyazlılar, İtalyan ekibiyle 3,5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

BUGÜN İSTANBUL'DA

TRT Spor'un haberine göre Tiago Djalo, Beşiktaş ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün saat 19.15'te İstanbul'da olacak.

DETAYLI SAĞLIK KONTROLÜ

25 yaşındaki savunmacı, resmi imzalar öncesinde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçecek. Djalo, 2023 yılında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 47 maç kaçırmıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren Djalo, 17 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.