Spor

Tiago Djalo İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'tan savunmaya takviye

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına takviye yapıyor. Siyah-beyazlılar geçen sezonu Porto'da kiralık geçiren Portekizli stoper Tiago Djalo'yu İstanbul'a getiriyor. İşte detaylar...

TRT Spor26 Ağustos 2025 Salı 13:32 - Güncelleme:
Tiago Djalo İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'tan savunmaya takviye
ABONE OL

Beşiktaş, Juventus forması giyen Portekizli stoper Tiago Djalo'yu bonservisiyle kadrosuna katmaya çok yakın.

Siyah-beyazlılar, İtalyan ekibiyle 3,5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

BUGÜN İSTANBUL'DA

TRT Spor'un haberine göre Tiago Djalo, Beşiktaş ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün saat 19.15'te İstanbul'da olacak.

DETAYLI SAĞLIK KONTROLÜ

25 yaşındaki savunmacı, resmi imzalar öncesinde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçecek. Djalo, 2023 yılında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 47 maç kaçırmıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren Djalo, 17 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.

