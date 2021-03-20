Tiago Lopes Denizlispor'dan ayrıldı

DHA 20 Mart 2021 Cumartesi 15:21 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 15:21

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Yukatel Denizlispor'da Portekizli sağ bek Tiago Lopes, gemileri yakarak kulüple bağlarını kopardı. Yeşil-siyahlı kulüple ikinci yılını geçiren tecrübeli savunmacının alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshedip Denizli'den ayrıldığı öğrenildi. Ligde yarın iç sahada oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi yaşanan bu kriz yeşil-siyahlıların keyfini kaçırdı. Denizlispor'da daha önce Subotic de aynı nedenle kontratını feshetmişti.